Ook voor studenten met leercontract wordt vakantiejob fiscaal interessant

Vanaf 1 juli kunnen ook de 10.000 Vlaamse studenten met een leercontract een vakantiejob doen tegen fiscaal gunstige voorwaarden.

Voor studenten die in een opleidingssysteem zitten waarbij ze afwisselend les volgen en een opleiding op de werkvloer krijgen – het zogenoemde alternerend leren – is het op dit moment oninteressant om een vakantiejob te doen. Als ze naast hun studie willen werken, moeten ze dat doen met een gewone arbeidsovereenkomst. Daardoor lopen ze de voordelige fiscale regeling voor studentenarbeid mis. Andere studenten krijgen wat ze bruto verdienen zo goed als netto in de hand.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vindt dat onrechtvaardig. ‘Daarom zal ik de regels aanpassen zodat de studenten die in een systeem van alternerend leren zitten, ook een vakantiejob kunnen doen.’

450.000 jobstudenten

Peeters nuanceert ook de hoeraberichten die Open VLD de wereld instuurt over de stijging van het aantal jobstudenten. Volgens Het Laatste Nieuws gaat deze zomer een recordaantal studenten aan de slag. Er wordt een toename met vijf procent verwacht tot ongeveer 450.000.

Dat heeft te maken met de flexibelere uurregeling voor vakantiewerk, klopt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) zich op de borst. Vroeger mochten studenten slechts 50 dagen in een fiscaal gunstig statuut aan studentenarbeid doen. Het maakte daarbij niet uit of de student(e) dan drie of acht uur werkte per dag. Sinds begin dit jaar wordt er met uren gerekend en is het – fiscaal gunstige –­ maximum 475 uur.

Peeters waarschuwt dat het effect van die nieuwe maatregel niet mag worden overschat. De voorbije jaren steeg het aantal studenten met studentenjob ook al telkens met vijf procent. Hij wijst er bovendien op dat heel wat studenten de grens van 50 dagen niet bereikten en dus nog ruimte hadden om extra te werken. In 2015 haalden bijvoorbeeld slechts 7.000 van de ongeveer 400.000 studenten die werkten de limiet van 50 dagen.