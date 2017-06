SP.A-politicus: ‘Zwijg, gij bruine rakker!’

Brussels SP.A-politicus Jef Van Damme viel afgelopen vrijdag even uit zijn rol tijdens de zitting van de Raad Van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de commissie die bevoegd is voor taken van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Van Damme richtte zich vrijdag tot zijn collega’s over de ‘dramatische situatie’ van de Brusselse schoolgaande jeugd. Van Damme was amper aan zijn betoog begonnen toen hij werd onderbroken door Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).

Toen Van Damme erop wees dat de slechte doorstroming in het onderwijs van jongeren uit een stedelijke context niet de schuld is van de kinderen of leerkrachten, onderbrak Lootens met de woorden ‘Nee, van de socialistische ministers van onderwijs’.

Even later zei Van Damme dat het een structureel probleem is dat ons onderwijssysteem al 50 jaar hetzelfde is en niet is aangepast aan de grootstedelijke context. Dat ontlokte Lootens de opmerking dat zowel Frank Vandenbroucke als Pascal Smet daar niets aan gedaan hebben.

Terwijl de voorzitter van de Raad Lootens op de vingers tikt, wordt het Van Damme te veel. ‘Mijnheer Lootens, ik ben u kotsbeu, zwijg! Ga buiten met uw haatdragende zever. Zwijg en laat mij uitspreken. Zwijg, zwarte rakker, bruine rakker, en verkoop uw haatpraat daar’, roept Van Damme terwijl hij naar buiten loopt.

Lootens reageert laconiek en richt zich tot de voorzitter van de Raad. ‘Ik moet dat toch niet pikken, mevrouw de voorzitter?’, aldus de Vlaams Belang-politicus.

Even later keert Van Damme op zijn stappen terug en eist hij opnieuw zijn vijf minuten spreektijd. Tijdens die spreektijd werd hij niet meer onderbroken door Dominiek Lootens-Stael.

‘Ik heb spijt van het incident’, klinkt het vandaag bij Van Damme. ‘Ik zit al 8 jaar met collega Dominiek Lootens-Stael in het parlement en we hebben in die tijd al heel wat vinnige discussies gehad omdat we over zowat alles van mening verschillen. Altijd heb ik me goed kunnen beheersen, ondanks het feit dat hij de kunst van het treiteren en provoceren als geen ander beheerst. Maar vrijdag is het er allemaal eens uitgekomen. En ja, ik ben over de schreef gegaan. Maar het was een eenmalig incident’, aldus Van Damme.

Van Damme is niet van plan om zich te excuseren tegenover zijn collega van Vlaams Belang. Hij zal de kwestie wel aankaarten bij de voorzitter van de Raad omdat hij vindt dat die te weinig heeft gedaan om Lootens-Stael tot de orde te roepen.