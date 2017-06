Zuhal Demir reageert scherp op huwelijk Belkacem

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) is allesbehalve blij met het huwelijk van Sharia4Belgium-oprichter Fouad Belkacem in de gevangenis van Hasselt. “Plots hoeft de hele sharia onzin niet meer?”

Na minstens drie eerdere aanvragen is Belkacem erin geslaagd om enkele weken geleden in de gevangenis van Hasselt in het huwelijksbootje te stappen met een Belgische vrouw van Marokkaanse komaf.

In de gevangenis van Antwerpen is hem dat niet gelukt omdat de toenmalige schepen van burgerlijke stand Zuhal Demir (N-VA) elke keer weigerde om het huwelijk te voltrekken. Zijn laatste verzoek dateert voor zover geweten van juni 2014. Volgens de schepen van burgerlijke stand in Hasselt en het parket was er nu geen enkele reden om het huwelijk niet te voltrekken, omdat Belkacem nu voor een lange periode (12 jaar) vastzit en omdat hij een duurzame relatie én drie kinderen heeft met zijn partner.

‘Elke kans grijpen’

Zuhal Demir en staatssecretaris Theo Francken (N-VA) begrijpen die beslissing alvast niet. “Wij zijn deze man niks verplicht. Integendeel, iedere kans om hem uit te wijzen na zijn celstraf, moeten we grijpen', aldus Demir op Facebook. 'Hij verafschuwt onze wetten, maar gebruikt ze om legaal te huwen. Met welk doel? Plots hoeft de hele sharia onzin niet meer.'

Het districtsbestuur van Antwerpen zag in de trouwplannen van Belkacem immers een manoeuvre om zijn verblijf in België te verzekeren. De Belgische overheid wil de 'terroristenleider' zijn Belgische nationaliteit afnemen. De procedure om dat te doen is momenteel hangende voor het hof van beroep in Antwerpen. Omdat er een aantal prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Grondwettelijk Hof, zal een uitspraak wellicht nog zeker tot het najaar op zich laten wachten.

‘Nationaliteit afpakken nog wel mogelijk’

'Belkacem zou met zijn huwelijk willen voorkomen dat zijn Belgische nationaliteit wordt afgenomen en ik hem terugstuur naar Marokko. Het klopt alvast dat ik erg gemotiveerd ben om hem terug te sturen', zegt Theo Francken op zijn beurt op Facebook.

Volgens de schepen van burgerlijke stand van Hasselt klopt de redenering van N-VA alvast niet. 'Er is een wet die duidelijk stelt dat wanneer iemand getrouwd is, het wel nog mogelijk is om hem of haar de Belgische nationaliteit af te pakken.'