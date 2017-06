Tv-kok rijdt meisje (12) aan na 'vier glazen wijn' en is rijbewijs kwijt

Gewezen tv-kok, professor emeritus en uitgever van culinaire werken Herwig Van Hove (78) uit Oud-Heverlee moet zijn auto van de Leuvense politierechter drie maanden en acht dagen aan de kant laten staan.

In januari vorig jaar had Van Hove naar eigen zeggen vier glazen wijn gedronken in The Faculty Club in Leuven. Omstreeks 19 uur reed de kok huiswaarts, maar op de Naamsesteenweg liep het mis. Hoewel een meisje van 12 jaar op haar fiets een fluohesje droeg, had Van Hove haar te laat opgemerkt en raakte hij het kind. Van Hove ging er vervolgens met gedoofde lichten vandoor.

Dankzij een getuige kwam de politie de side-kick van Felice in het VRT-kookprogramma ‘1.000 seconden’ op het spoor. Aanvankelijk ontkende hij de aanrijding maar na overleg met zijn raadsman is Van Hove bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Proeven

Het slachtoffertje zou inmiddels vergoed zijn. Behalve de drie maanden rijverbod voor het vluchtmisdrijf moet Van Hove zijn auto nog eens acht dagen aan de kant laten staan voor diverse inbreuken en moet hij 2.880 euro boete betalen, deels met uitstel.

Het grootste struikelblok voor de 78-jarige man is vermoedelijk het terugkrijgen van het rijbewijs dat gekoppeld is aan het hernemen van zijn vier examens. Pas als Van Hove slaagt in zijn theoretische, praktische, medische en psychische proeven kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. De man kan tegen de beslissing van de politierechter nog in beroep gaan.