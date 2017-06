In 180 steden is tegen Poetin betoogd

Oppositieleider Alexej Navalni had op zijn YouTubekanaal de bevolking opgeroepen om vandaag, op de Russische feestdag, te betogen tegen de corruptie in het land.

In meer dan 180 steden in Rusland zijn betogers op straat gekomen om de corruptie in hun land aan te klagen. Ze waren daartoe opgeroepen door Alexej Navalni, een van de belangrijkste opposanten van president Poetin. Tijdens de betogingen riepen veel demonstranten: Een Rusland zonder Poetin’, of ‘Weg met de tsaar’.

Op verschillende plaatsen werden betogers opgepakt. Volgens de ngo OVD-info, zijn in Moskou 121 mensen gearresteerd, in Sint-Petersburg 137. Ook in de kleinere steden heeft de politie mensen meegenomen.

In Moskou, waar veel duizenden naar het centrum van de stad waren gekomen, ging de politie de betogers met stokken te lijf. De betoging in de hoofdstad was illegaal. Alexej Navalni had op het laatste moment beslist om uit te wijken naar een van de centrale pleinen, niet zover van het Kremlin. Hij beweert dat op de plek, waar hij wel mocht protesteren, de geluidsinstallatie niet mocht worden opgesteld.

Foto: REUTERS

Vanochtend werd Alexej Navalni, toen hij op weg was naar de manifestatie, in de trappenhal van zijn woning gearresteerd. Volgens zijn advocaat kan hij tot dertig dagen in de cel blijven. De elektriciteit van de studio van waaruit zijn equipe beelden van de betogingen via YouTube verspreidt, viel vanochtend even uit.

Deze betogingen zijn een vervolg op de golf van manifestaties die op 26 maart plaatsvond. Hoewel vandaag in Rusland de nationale feestdag is, en de meeste inwoners een vrije dag hebben, is de opkomst volgens BBC iets lager dan bij de betogingen op 26 maart.

De aanleiding voor deze protesten is een film van Navalni over de exorbitante rijkdom van premier Dmitri Medvedev.