Ondanks werken aan de Bosuilstadion: “Antwerp zal klaar zijn om Anderlecht te ontvangen”

Promovendus Antwerp krijgt de eer op vrijdag 28 juli (om 20u30) de spits van de Jupiler Pro League 2017-2018 te mogen afbijten met een thuiswedstrijd tegen landskampioen Anderlecht. Dat maakte de Pro League maandag bekend bij de voorstelling van de speelkalender.

Yorick Torreele, rechterhand van CEO Patrick Decuyper bij Antwerp, was uitermate tevreden met de topper op de Bosuil tegen Anderlecht op de eerste speeldag. “We willen onze voet naast de toppers in 1A zetten”, stak Torreele van wal. “En waarom niet al vanaf speeldag 1? We gaan die wedstrijd starten met de gezonde ambitie te winnen. Over een plaats in de eindrangschikking van de competitie willen we ons nog niet uitspreken. We willen zien hoe het seizoen evolueert.”

Opmerkelijk is dat de Bosuil niet helemaal klaar zal zijn op de openingsspeeldag. Antwerp bouwt immers een nieuwe, hypermoderne hoofdtribune en die zal volgens bouwheer Ghelamco pas eind september in gebruik kunnen genomen worden (lees meer). Het leek dan ook dat Antwerp zijn eerste speeldagen niet in eigen huis zou kunnen afwerken. Maar dat blijkt dus niet het geval. “Die informatie was niet correct”, aldus Torreele. “We hebben die vraag nooit gesteld aan de Pro League. Wij zijn helemaal klaar voor de eerste speeldag.” Hoe het stadion van Antwerp er op 28 juli zal bijliggen is op dit moment nog niet duidelijk.

“Spelers zullen heus niet naakt op het veld moeten”

De spelers van Antwerp startten maandag aan de voorbereiding op komend seizoen, maar deden dat voorlopig nog zonder nieuwe hoofdcoach. Die wordt pas dinsdag voorgesteld (lees meer). “Daar moet zo geen drama van gemaakt worden”, counterde Torreele. “De spelers zijn op de hoogte van de situatie. In 1A is de aandacht groter en moet alles nog een stapje sneller gaan. Dat is zowel sportief als commercieel het geval. Het klopt inderdaad dat de outfit van volgend seizoen nog niet beschikbaar is, maar de spelers zullen heus niet naakt het veld op moeten”, eindigde hij met een kwinkslag.

Anderlecht: “Héél tevreden tegen Antwerp te kunnen spelen”

“Het is een mooie affiche om de competitie mee aan te vangen”, zei Anderlecht-woordvoerder David Steegen. “We zijn heel tevreden dat we tegen een historische club als Antwerp kunnen spelen. Die club heeft stamnummer 1 en wordt gesteund door fervente supporters.”