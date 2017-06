Smirnoff Vodka lacht met Trump

Nadat Amerikaans president Donald Trump in de media al zwaar onder vuur kwam te liggen over de mogelijke Russische betrokkenheid bij zijn campagne, wordt hij er nu ook op de billboards mee geconfronteerd. De nieuwe advertentiecampagne van het wodka-merk Smirnoff steekt uitdrukkelijk de draak met Trump.

'Gemaakt in de Verenigde Staten, maar we willen op elk moment uitleg geven over onze banden met Rusland', staat te lezen op de nieuwste advertenties voor het populaire wodka-merk Smirnoff die het Amerikaanse straatbeeld sinds kort sieren. De reclamemakers verwijzen daarbij uiteraard naar de Russische achtergrond van de sterkedrank. Smirnoff is eigendom van Britse drankengigant Diageo, maar ontstond in 1864 in Moskou.

De slogan verwijst duidelijk naar de hoorzittingen die in de Amerikaanse senaatscommissie worden gehouden over de Russische betrokkenheid bij de verkiezingscampagne van president Trump. Die wordt ervan beschuldigd toenmalig FBI-directeur James Comey onder druk te hebben gezet om een onderzoek van de binnenlandse veiligheidsdienst stop te zetten.