‘Vrienden maken ons gelukkiger dan familie’

Regelmatig menselijk contact zorgt voor een langer en gelukkig leven. Maar Amerikaans onderzoek maakt nog een onderscheid tussen familie en vrienden: naarmate we ouder worden, heeft vooral die laatste groep een positieve impact op onze gezondheid en welzijn.

Onderzoek aan de Michigan State University, gepubliceerd in het vakblad Personal relationships, toont aan dat vooral onze vrienden een positieve impact hebben op onze gezondheid en welzijn. Goede vriendschappen verhogen ons zelfvertrouwen en vormen een buffer tegen stress, aldus auteur en assistent-professor psychologie William Chopik.

Hij baseerde zich op twee verschillende studies om tot die conclusie te komen. In een eerste onderzoek werden bijna 300.000 mensen tussen 15 en 99 jaar oud wereldwijd ondervraagd. De groep die vriendschappen meer waardeerden, bleken zich gelukkiger en gezonder te voelen, vooral wanneer ze ouder werden.

Een andere studie baseerde zich op 7.500 (louter Amerikaanse) respondenten ouder van vijftig. Zij werden over een periode van zes jaar gevraagd naar de kwaliteit van hun vriendschappen, hoe vaak ze zich begrepen voelden en hoe vaak ze werden teleurgesteld door hun vrienden.

Respondenten die hun vriendschappen als stresserend omschreven, waren vaker ziek. Zij die hun vrienden vooral als een bron van steun benoemden, waren gezonder. Bij het onderzoeken van de familiebanden stelden wetenschappers weinig invloed vast op het welzijn van het individu. Wederhelften en kinderen hebben enig effect, maar niet zoveel als vrienden.

Kiezen onze vrienden zelf

Chopik was niet verrast door de resultaten. ‘Eerdere studies toonden al aan dat we vaker genieten van tijd die we met vrienden spenderen in plaats van met familie. Daarnaast kiezen we zelf wie onze vrienden zijn en kunnen we ervoor kiezen om enkel te investeren in die vriendschappen die ons goed doen voelen.’

‘Met vrienden ga je vaker dingen ondernemen, ze zorgen voor een uitlaatklep. Je kan ook vaker iets toevertrouwen aan vrienden zonder dat ze snel een oordeel klaar hebben. Er is een zekere afstand waardoor je eerlijker kan zijn. Familiebijeenkomsten zijn vaak te serieus, negatief en monotoon.’

Chopik raadt daarom aan om te blijven investeren in vriendschappen, ook na een huwelijk of de komst van kinderen, wanneer tijd een schaars goed wordt. Verder voegt hij er nog aan toe dat goed kunnen luisteren en betrouwbaar zijn de belangrijkste elementen zijn voor een goede vriendschap, dezelfde waarden die ook familierelaties versterken.