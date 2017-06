Twee bestuursleden van Leicester City gaan ook in bestuur van OHL zetelen

King Power International, onderdeel van de King Power Group, heeft maandag voetbalclub OH Leuven definitief overgenomen. Opmerkelijk is dat Susan Whelan en, twee bestuursleden van de Engelse eersteklasser Leicester City, ook in het bestuur van de Leuvense voetbalclub zullen zetelen.

“Dinsdag 6 juni was de overname voltooid door de heer Aiyawatt Srivaddhanaprabha, CEO van de King Power Group en vanaf 8 juni, trad hij toe tot de Raad van Bestuur van de cvba OH Leuven”, meldt OHL in een persbericht.

“Omdat ook Premier League club Leicester City FC (LCFC) tot de King Power Group behoort, zullen de Chief Executive Officer van LCFC, Susan Whelan, en de Director of Football, Jon Rudkin, hun expertise ten dienste stellen van onze club. Ook zij zullen naast hun taken bij LCFC zetelen in de Raad van Bestuur van de cvba OH Leuven. Namens de vzw zal voorzitter Chris Vandebroeck deel uitmaken van de Raad van Bestuur.”

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, CEO van de King Power Group is opgetogen met de deal: “Dit is een spannende ontwikkeling voor de King Power Group en we willen dat deze club haar potentieel waarmaakt. Investeringen in zowel personeel als infrastructuur zullen hiervoor de basis vormen alsook interactie met de supporters, zonder de sociale rol van de club uit het oog te verliezen. Zo willen we op termijn van OH Leuven een competitieve club maken op het hoogste niveau van het Belgische voetbal.”

Vrijdag zal er op een persconferentie meer toelichting gegeven worden bij het project van King Power en OH Leuven.