Russische oppositieleider Alexej Navalni veroordeeld tot 30 dagen cel

De Russische oppositiefiguur Alexej Navalni is in de nacht van maandag op dinsdag veroordeeld tot dertig dagen cel. Dat heeft zijn woordvoerster op Twitter bekendgemaakt. Navalni had de bevolking opgeroepen om massaal te betogen tegen de regering.

De Russische oppositieleider Alexej Navalni was maandagochtend opgepakt. Dat meldde zijn echtgenote via Twitter, kort voordat de eerste betoging zou beginnen. ‘Het protest zal doorgaan’, schreef ze. Ze postte ook een foto waarop te zien is hoe Navalni in een politie-auto stapt.

Navalni had, via Facebook en zijn YouTube-kanaal opgeroepen om maandag massaal op straat te komen om te protesteren tegen de corruptie in de regering. 12 juni is de dag van Rusland, een nationale feestdag waarop de meeste mensen vrij hebben.

In meer dan 200 steden worden protesten verwacht. Maandagochtend was op het YouTubekanaal van Navalni al te zien hoe in verschillende steden de betogers zich verzamelen.

Op 26 maart 2017 waren ook honderdduizend mensen op straat gekomen in steden, verspreid over het hele land. De aanleiding was een YouTube-film die Navalni had gemaakt over de exorbitante rijkdom van premier Dmitri Medvedev. Volgens Navalni zou Medvedev over landgoederen, wijngaarden en jachten beschikken, alles samen iets minder dan 1 miljard euro waard. En dat in een tijd dat de gewone Rus de gevolgen van de economische crisis in zijn land begint te voelen.

Volgend jaar worden in Rusland presidentsverkiezingen gehouden, en Alexej Navalni is een van de weinige oppositieleden die het tegen zittend president Poetin durft opnemen. De kans is klein dat hij zich kandidaat zal mogen stellen. Met deze betogingen probeert Navalni zich vooralsnog zo in de kijker te werken dat de regering het niet zal durven om hem van de verkiezingen uit te sluiten.