Jihane (6) levend gevonden door gouden tip

De zesjarige Jihane El Oizo (6), die gisteren verdween op de markt van het slachthuis van Anderlecht, is levend teruggevonden 'dankzij een gouden tip'.

Het verdwenen meisje Jihane El Oizi (6) is terecht. Dat melden de federale politie en het Brusselse parket maandag. 'Het kleine meisje Jihane is terecht dankzij een gouden tip n.a.v. het opsporingsbericht. Dank voor uw medewerking.' De omstandigheden waarin het meisje teruggevonden werd, zijn nog niet duidelijk. Het Brusselse parket geeft later meer uitleg.

Het zesjarige meisje zou in Brussel-stad teruggevonden zijn. Bij het kind was een man, die volgens onze inlichtingen ook zou opgepakt zijn en straks voor de onderzoeksrechter moet verschijnen. Jihane zelf werd naar het ziekenhuis gebracht voor een check-up maar zij zou in goede gezondheid verkeren.

In het kader van de verdwijning van Jihane El Oizi (6) vroeg de politie aan de man op de foto, of aan iedereen die meent deze man te herkennen, zich te melden bij de politie. De man heeft voorhoofdskaalheid en een baard. Hij droeg een T-shirt, een blauwe bermuda met witte motieven en sandalen. Hij had ook een trolley bij zich.

De politie preciseerde niet waarom ze zoeken naar deze man. ‘Voorlopig wordt hij als getuige gezien, maar hij kan natuurlijk later een verdachte worden’, zegt het parket.

‘Plots was mijn dochter weg’

De vader liep gisternamiddag alleen met zijn dochtertje van zes op de wekelijkse markt aan de slachthuizen van Anderlecht toen hij omstreeks 14.30 uur merkte dat ze weg was.

‘Ze liep aan mijn zijde en toen ik rond me keek was ze er plots niet meer’, zei de aangeslagen vader aan de redactie van RTL. Hij klampt zich vast aan de eerste onderzoeksresultaten. Volgens hem beschikt de politie over beelden waarop te zien is ‘hoe iemand haar aan de hand meeneemt en samen met haar vertrekt.’

Grote solidariteit

De zoektocht naar het meisje zorgde voor grote solidariteit. Vrijwilligers van Child Focus waren de hele avond in de weer om affiches op te hangen in Anderlecht, Molenbeek en Brussel-Zuid. Aangezien veel moslims tijdens de ramadan ’s avonds laat op straat blijven werden veel mensen bereikt. Volgens RTL zochten jonge buurtbewoners vannacht ook op straat naar het meisje.

‘Het bericht van de verdwijning werd meer dan een miljoen keer gedeeld en bekeken’, zegt Depover.