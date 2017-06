Vrouwen onder de 30 jaar brachten nog nooit zo weinig kinderen voort

Het geboortecijfer is vorig jaar licht gestegen. Het percentage borelingen met een moeder die bij haar eigen geboorte niet de Belgische nationaliteit had, ook. De toename van het aantal geboorten doet zich voor in alle provincies, met uitzondering van Oost-Vlaanderen.

Het geboortecijfer voor 2016 is voor het eerst in vijf jaar licht gestegen, zo meldt Kind en Gezin. Deze organisatie registreert alle geboorten in het Vlaams gewest, ongeacht het verblijfsstatuut van de ouders. Het verschilt dus van het officiële geboortecijfer.

Sinds 2010, toen het geboortecijfer piekte op 71.186, was er een dalende trend, tot nog 66.251 geboorten in 2015. Een jaar later was er voor het eerst weer een lichte stijging, tot 66.803. De stijging doet zich in alle Vlaamse provincies voor, met uitzondering van Oost-Vlaanderen (-1,5 procent). Ze is het sterkst in West-Vlaanderen (+2,6 procent) en Vlaams-Brabant (+1,6 procent).

Vrouwen onder de 30 jaar hebben nog nooit zo weinig kinderen gekregen als in 2016. Het vruchtbaarheidscijfer bij de 20- tot 30-jarigen blijft maar dalen. Dat wordt dan weer gecompenseerd door de stijging van het aantal geboorten bij 30- tot 35-jarigen.

Het Federaal Planbureau en de algemene directie statistiek gaan ervan uit dat het geboortecijfer de komende jaren blijft stijgen, tot meer dan 71.000 in 2021. Er zijn dan namelijk meer vrouwen in de leeftijdscategorieën tussen 20 en 40 jaar.

Andere origine

In 2016 had 26,4 procent van de borelingen een moeder die bij haar geboorte een andere dan de Belgische nationaliteit had. Dat is een stijging met 0,4 procentpunt in vergelijking met 2015. Het hoeft niet per se om nieuwe migranten te gaan: veel van deze moeders wonen al hun hele leven in Vlaanderen.

Kind en Gezin kon 170 nationaliteiten optekenen. De top-4 bestaat uit de Marokkaanse nationaliteit (4,4 procent van de borelingen), de Nederlandse (2 procent), de Turkse (1,8 procent) en de Poolse (1,4 procent).