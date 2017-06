Nederlandse dominees vrezen 'Kind van de Duivel': 'Veel meer dan zomaar een liedje'

In het Nederlandse Vriezenveen is trekken dominees aan de alarmbel over het nummer 'Kind van de Duivel' van rapper Jebroer. Ze vrezen dat kinderen negatief beïnvloed worden door de teksten over feesten, drank en drugs.

'Ik ben een kind van de duivel. Mama, jij hoeft niet te huilen. Feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is, hoop dat je deze draait op mijn begrafenis.' 'Gooi drank en drugs over mijn kist.' Het zijn enkele regels uit 'Kind van de Duivel', het nummer waarmee rapper Jebroer en dj Paul Elstak een grote hit te pakken hebben bij onze noorderburen.

'Het nummer wordt regelmatig gezongen door kinderen op basisscholen in Vriezenveen', getuigt Niels Koerssen, 'jeugdouderling' van de Hervormde Gemeente Vriezenveen, bij de regionale nieuwssite Tubantia. Reden genoeg voor dertien plaatselijke dominees en jeugdouderlingen, volwassenen die zich vanuit de Protestantse kerk bezighouden met jeugdwerking, om een brief te schrijven. 'Dit is - in negatieve zin - veel meer dan slechts een liedje', waarschuwt Koerssen, initiatiefnemer voor de brief.

'De tekst van het lied zaait veel verderf', klinkt het in de brief. 'Het brengt veel verkeerde gedachten en zet aan tot verkeerd handelen. Ook het gebruik van drank en drugs wordt heel normaal gevonden in dit lied.'

Toch roepen de kerkmedewerkers ouders niet op hun kinderen te verbieden naar de muziek te luisteren. Het wil integendeel dat ze met hun kinderen praten over het nummer, 'om een stuk bewustwording te creëren'.

Vlaamse ouders kunnen voorlopig op beide oren slapen: bij ons is er vooralsnog geen hype rond 'Kind van de Duivel'. Het nummer staat voorlopig op plaats 19 in de ultratop 50-hitlijst.