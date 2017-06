Politiecommissaris vlucht weg van alcoholcontrole

Een commissaris van de politiezone Dendermonde die ­zaterdagnacht tijdens een bob-controle werd gestopt door zijn collega’s is er plankgas vandoor gegaan. De agenten achtervolgden de man kilometerslang. Toen ze hem twee uur nadien thuis aantroffen, blies hij nog steeds positief. Er is een tuchtprocedure opgestart tegen de man.

Hij zal niet kunnen zeggen dat hij het niet geweten heeft. De politie had al lang op voorhand aangekondigd dat ze het voorbije weekend een grootscheepse landelijke bob-controleactie zou organiseren. De eerste actie van de zomercampagne, zo klonk het in kranten en op televisie.

In de nacht van zaterdag op zondag stonden ook agenten van het korps van Dendermonde paraat om alcoholtests af te nemen. Een van de mensen die ze stopten, was hun eigen commissaris, L.D., chef van de interventiedienst.

De man was duidelijk boven zijn theewater, maar toen de agenten hem wilden laten blazen, stoof hij ervandoor. 'Hij knalde door de controle en was weg', klinkt het. Een patrouille zette onmiddellijk de achtervolging in.

Thuis toch geblazen

Volgens wat we vernamen, slingerde de vluchtauto zo gevaarlijk over de weg dat de agenten beslisten hem ­gewoon te volgen, zonder dat ze hem klem probeerden te rijden. Uiteindelijk stopte de man bij hem thuis en vluchtte hij naar binnen.

Omdat het een officier ­betrof van het eigen korps werden politiemensen van een naastgelegen zone ­opgetrommeld. Na enig ­aandringen konden zij de commissaris toch laten ­blazen. Dat was al twee uur na de feiten, maar toch blies hij nog positief, meer dan 1 promille. Het parket ­bevestigt de positieve ademtest en heeft het rij­bewijs van de chauffeur voor vijftien dagen ingetrokken.

Korpschef Patrick Feys geeft toe dat er 'iets' ­gebeurd is die zaterdagnacht. 'We zullen zowel tuchtrechtelijk als strafrechtelijk het nodige onder­nemen', zegt hij.

Ook Piet Buyse, de burgemeester van Dendermonde, heeft al 'iets' horen waaien. 'Ik verwacht maandag een omstandig schriftelijk ­verslag over de feiten die zich hebben voorgedaan. Als het klopt wat mij verteld is, is dit een zeer ernstig ­incident en uiteraard niet tolereerbaar. De gepaste maatregelen zullen genomen worden.'