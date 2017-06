Roland Garros-winnares Ostapenko verdient in één klap dubbel zoveel als in héél haar carrière

De Letse Jelena Ostapenko (WTA 47) heeft zaterdag in Parijs voor het eerst in haar carrière de eindzege in een grandslamtoernooi op zak gestoken. Ostapenko versloeg in de finale van Roland Garros de Roemeense Simona Halep (WTA 4) na twee uur en twee minuten in drie sets (4-6, 6-4 en 6-3). Voor Ostapenko was het haar eerste grandslamfinale. Ze geraakte nooit verder dan de derde ronde, op de Australian Open eerder dit jaar. Op Roland Garros strandde ze vorig jaar bij haar eerste deelname in de eerste ronde. Enkele leuke weetjes over de verrassende Letse.

Jelena Ostapenko, prof sinds 2012, verdiende tot nog toe 1.150.000 euro aan prijzengeld. Zaterdag kreeg ze daar als laureate van Roland Garros in één klap 2.100.000 euro bij. Dus haast dubbel zoveel als wat ze de voorbije jaren samen bij mekaar tenniste.

Ze begon in Parijs als nummer 47 van de wereldranking. Vandaag zal ze al twaalfde staan.

Ostapenko was zaterdag 20 jaar en 2 dagen. Daarmee is ze de jongste grandslamwinnares sinds Maria Sharapova op de US Open van 2006. De Russische was toen 19 jaar en 143 dagen.

Ostapenko is de jongste finaliste sinds Caroline Wozniacki, die in 2009 de finale op Flushing Meadows als 19-jarige verloor van Kim Clijsters. Op Roland Garros volgt ze Ana Ivanovic op, die 19 was toen ze in de eindstrijd verloor van Justine Henin.

De Letse is de vierde speelster die als niet-reekshoofd een grand slam wint. Ze werd voorafgegaan door Chris O’Neil (Australian Open 1978), Serena Williams (Australian Open 2007) en Kim Clijsters (US Open 2009).