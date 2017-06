‘Geef gezonde burgers korting op hun ziekenfonds’

In plaats van patiënten te bestraffen als ze hun ziekte in de hand hebben gewerkt, stelt de Leuvense gezondheidseconoom Erik Schokkaert voor om burgers die voldoende bewegen en niet roken te belonen.

Wie voldoende beweegt, niet rookt en gezond eet, verlaagt zijn risico om ziek te worden. Een gezonde levensstijl bespaart de ziekteverzekering dus veel kosten. Waarom dan de mensen die hun best doen om gezond te blijven, niet belonen met een korting op hun verzekerings­premie? Die vraag legt Erik Schokkaert op tafel in een standpunt dat hij heeft geschreven voor de ­Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

‘De roep om mensen voor hun levensstijl te responsabiliseren, weerklinkt de laatste jaren almaar luider’, zegt de professor gezondheidseconomie van de KU Leuven. Het debat of en hoe patiënten verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor ongezond gedrag is door de maatschappelijke druk volgens Schokkaert onvermijdelijk. ‘Maar als de maatschappij vraagt om individuele patiënten verantwoordelijk te maken voor hun levensstijl, pleit ik eerder voor de beloning van een gezonde levensstijl dan voor de bestraffing van patiënten als het te laat is.’

Online tracking

Als patiënten sterker ter verantwoording worden geroepen voor ongezond gedrag, moet de maatschappij op haar beurt ook iets doen om gezonde keuzes gemakkelijker te maken, meent Schokkaert. ‘Haal frisdrankautomaten weg uit scholen, bijvoorbeeld, en leg meer fietspaden aan.’

In het standpunt van de Academie haalt de professor gedifferentieerde verzekeringspremies aan – denk aan kortingen gekoppeld aan de levensstijl, in de mate dat die meetbaar is. En de laatste jaren is de evolutie op dat vlak niet te stoppen. Met zogenaamde ­‘wearables’ kunnen we ons fysiek welzijn in real time in kaart brengen.

Die informatie naar het ziekenfonds doorsturen zou, technisch gezien, slechts een kleine stap zijn. Maar er beloningen aan koppelen zou een volledig nieuwe, dwingende invulling zijn van de solidariteit binnen de verplichte ziekteverzekering. Vandaag moedigen de ziekenfondsen hun leden alleen met zachte hand aan om iets voor hun gezondheid te doen. Ze betalen bijvoorbeeld inschrijvingsgeld voor sportclubs terug of komen tussen bij de aankoop van een stappenteller. Een resultaatsverbintenis – al dan niet met online tracking van individuele leden – is er niet.

In Amerika en, dichterbij, in Duitsland bestaat zoiets al wel. Een grote Duitse verzekeraar geeft kortingen op levensverzekeringen en polissen voor arbeidsongeschiktheid, als leden via een app bewijzen dat ze een gezondheidscheck ondergaan en voldoende bewegen. Op de aankondiging van de verzekeringsmaatschappij volgde felle kritiek, met name omdat voor de privacy van de patiënten wordt gevreesd, als ze continu elektronisch gevolgd worden.