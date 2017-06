Vrouw twee maanden opgesloten in container en meermaals verkracht

De politie van South Carolina heeft de beelden vrijgegeven van de actie waarbij Kala Brown gered werd van zedendelinquent en moordenaar Todd Kohlhepp. De vrouw had twee maanden opgesloten gezeten in een container en werd meermaals verkracht door de man, die ook haar vriend vermoord had.

Kala Brown (30) was afgelopen zomer gaan samenwonen met Charlie Carver. Het koppel zou eind augustus gaan eten bij een vriendin, maar kwam daar nooit opdagen.

Sommigen dachten dat ze plots op vakantie waren vertrokken. Hun wagen was namelijk ook verdwenen. Maar andere elementen spraken dat denkspoor tegen: hun huis was niet afgesloten, belangrijke medicamenten lagen er nog en hun hond Romeo was hulpeloos achtergebleven.

De speurders hadden geen enkel spoor, tot ze een tip kregen van een agent van de zedenpolitie. Hij had hun wagen gezien op de eigendom van Todd Kohlhepp, een zedendelinquent

Vastgeketend en verkracht

Daar troffen ze Kala aan in een donkere container, vastgeketend als een hond. ‘Ik wist dat mijn familie nooit zou stoppen met zoeken’, zei de vrouw daar over. ‘Toen ik de politie zag, was ik zo opgelucht.’

Ze vertelde hoe ze gezien had hoe Kohlhepp haar vriend doodgeschoten had. Maandenlang hield hij haar gevangen in een donkere container. Twee keer per dag verkrachtte hij haar. ‘Hij vertelde me dat ik veilig was zo lang ik deed wat ik moest doen’, herinnert Kala zich.

Op de eigendom van Todd Kohlhepp vond de politie later drie lichamen. Dat van Charlie Carver en die van een verdwenen echtpaar.

Reddingsactie

De openbaar aanklager heeft de beelden vrijgegeven van de reddingsactie van de politie op 3 november 2016. De agenten hadden het geschreeuw van de vrouw gehoord, waarop ze de metalen container met een slijpschijf openmaakten.

In de video wordt pijnlijk duidelijk in welke omstandigheden de vrouw al die tijd moeten leven heeft. Ze zat vastgeketend als een hond in een container waarin wat flessen water en een kooi staan. Brown zelf zat op een ineengeknutseld bed. ‘Mijn nek zit vast aan de muur hier’, zegt ze. ‘Charlie is doodgeschoten.’