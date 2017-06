Roberto Carlos erg boos na dopingbeschuldigingen: “Ik onderneem gerechtelijke stappen”

Ex-voetballer Roberto Carlos heeft zondag aangegeven juridische stappen te overwegen nadat zijn naam genoemd werd in een reportage van de Duitse televisiezender ARD over doping in de Braziliaanse sportwereld.

“Ik verwerp de onverantwoorde beschuldigingen aan mijn adres. Ik heb nooit middelen genomen die mij voordelen zouden opgeleverd hebben ten opzichte van mijn collega’s op het veld”, verklaarde de inmiddels 44-jarige Braziliaan via Facebook.

Volgens de reportage heeft het Braziliaanse antidopingagentschap een dossier van 200 pagina’s over een dokter die werkte met verboden middelen en daarmee herhaaldelijk een Braziliaanse ex-international zou behandeld hebben. Het dossier, waarin de naam van Roberto Carlos zou staan, dateert van 2015 en is ter beschikking gesteld van de openbare aanklager in São Paulo.

“Ik ken die bewuste dokter niet en ik heb mijn advocaten de opdracht gegeven om gerechtelijke stappen te ondernemen”, aldus Carlos. De voormalige linksachter kende zijn grootste successen bij het Spaanse Real Madrid, waarmee hij vier keer Spaans landskampioen (1997, 2001, 2003, 2007) werd en drie keer de Champions League (1998, 2000, 2002) won. Met Brazilië kroonde hij zich tot wereldkampioen op het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea.