Trump wil niet naar het Verenigd Koninkrijk als er protest is

President Trump wil zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk uitstellen als het Britse volk niet achter zijn komst staat. Dat zou hij volgens ‘The Guardian’ aan premier May hebben laten weten. Maar Downing Street 10 ontkent.

Enkele weken geleden kreeg de Britse premier Theresa May een telefoontje van Donald Trump, schrijft de krant The Guardian op gezag van een anonieme adviseur. De president van de Verenigde Staten liet haar weten dat hij geen zin heeft in een staatsbezoek aan Groot-Brittannië als hij er toch maar onthaald zou worden op grootschalige protesten.

Een precieze datum voor het staatsbezoek van Trump was nog niet bekend. Het zou in het najaar moeten plaatsvinden. Maar ondertussen heeft de Londense burgemeester Sadiq Khan al opgeroepen om het bezoek te annuleren, nadat Trump zich op Twitter neerbuigend had uitgelaten over Khans reactie na de recente aanslag in Londen. May zag zich toen ook genoodzaakt om Khan, lid van oppositiepartij Labour, te verdedigen.

May verrast

Premier May zou volgens de adviseur verrast gereageerd hebben op de mededeling van Trump. Ze had de president en zijn echtgenote al kort na zijn aantreden in naam van koningin Elizabeth uitgenodigd voor een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. May was ook de eerste buitenlandse politieke leider die op het Witte Huis werd ontvangen. Op een persconferentie achteraf verklaarde ze ‘verheugd’ te zijn dat Trump haar uitnodiging had aanvaard. Maar veel hogere diplomaten vonden de uitnodiging voorbarig, al kon ze niet worden ingetrokken.

Kabinet: ‘Plannen ongewijzigd’

Op Downing Street 10, het kabinet van de premier, wordt het uitstel van het staatsbezoek ontkend. ‘We gaan geen commentaar geven op veronderstellingen over een privételefoongesprek. De koningin heeft president Trump uitgenodigd om naar het Verenigd Koninkrijk te komen en die plannen zijn niet gewijzigd.’

Na de Twitterrel tussen Khan en Trump had Boris Johnson, Brits minister van Buitenlandse Zaken, al gezegd dat er geen reden was om het bezoek te annuleren. Ook de woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer, zei dat Trump van plan was om te gaan en dat ‘hij de vriendelijke uitnodiging van hare majesteit waardeert’.