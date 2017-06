Fuglsang: “Ik was al vaak dicht bij een gele trui, maar nu mag ik hem eindelijk houden”

Jakob Fuglsang moest vijf jaar wachten op een twaalfde zege in zijn carrière. Dat gebeurde vrijdag in de eerste Alpenrit waar hij de sprint voor Porte en Froome won. Twee dagen later voegt hij nog een dertiende overwinning toe en pakt hij meteen ook de eindzege in de Dauphiné, de grootste zege uit zijn carrière. Hij is de eerste Deen ooit die zich op het palmares mag bijschrijven.

“Ongelooflijk, ik heb hier geen woorden voor”, zei Fuglsang. “Zelfs nu ik deze gele trui om de schouders heb, kan ik het nog altijd niet geloven. Ik was al vaak dicht bij een gele trui in mijn carrière, maar nu heb ik hem eindelijk beet en mag ik hem ook houden, want ik ben eindwinnaar.”

Fuglsang bezorgde Astana vrijdag de tweede zege van het seizoen en hij sprak de hoop uit dat die zege een kantelmoment zou zijn voor het team na de vele pech en ook het overlijden van Michele Scarponi in april. Zijn hoop kwam uit, want in één klap voegde hij een prestigieuze overwinning toe aan zijn erelijst. “Het plan vanmorgen was heel duidelijk en bestond erin dat we er alles aan zouden doen om mijn derde en Fabio’s (Aru, vierde zondagmorgen, nvdr) plek in het klassement te behouden. Uiteindelijk werd de etappe van bij de start zo’n strijd, zo’n groot gevecht, dat het bijna niet bij te houden was. Fabio trok in de aanval met Valverde en dus zag het er heel goed uit voor ons. Ik moest alleen maar volgen. We hebben het spel goed gespeeld. Froome moest in de aanval trekken achter ons en ik zelf kon rustig blijven.”

Papa in eerste week Tour

Uiteindelijk deed Froome samen met Kwiatkowski het werk, bracht hij de anderen terug op Aru en Valverde en was het Fuglsang die aan het langste eind trok. “Toen Martin ging, volgde ik in zijn wiel en ging ik voor de dagzege, maar uiteindelijk pak ik het allemaal. Ik draag deze zege op aan mijn vrouw die zwanger is en moet bevallen in de eerste week van de Tour de France. Ik hoop dat ze dat iets vroeger doet, dan kan ik er bij zijn,” lachte hij nog, “maar we zien wel. Ik kijk uit naar de Tour, het is nog lang, maar de conditie is goed en ik moet het nu rustig aan doen. Fabio en ik vormen een goede tandem, we delen het kopmanschap in de Tour.”