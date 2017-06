Herlings wint eerste reeks in MXGP voor Cairoli en Desalle

De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) heeft zondag de openingsreeks in de MXGP-klasse gewonnen tijdens de Grote Prijs van Rusland, de tiende manche van het WK motorcross.

Herlings haalde het op het circuit in Orlyonok voor de Italiaanse WK-leider Antonio Cairoli (KTM), tweede op 19,5 seconden, en Clément Desalle (Kawasaki), derde op 24 seconden. Ken De Dycker (Honda) finishte als veertiende, op een ronde. Damon Graulas (Honda) werd zeventiende op twee rondes.

Jeremy Van Horebeek (Yamaha) stond door een vingerbreuk die hij zaterdag opliep niet aan de start.

In de MX2 ging de eerste reeks naar de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) voor de Let Pauls Jonass (KTM) en de Fransman Benoit Paturel (Yamaha). Julien Lieber (KTM) kwam als elfde over de finish, Brent Van doninck (Yamaha) werd 25ste.