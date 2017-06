Italiaan Dovizioso (Ducati) zegeviert in MotoGP in GP Catalonië

De Italiaan Andrea Dovizioso (Ducati) heeft zondag de Grote Prijs van Catalonië in de MotoGP-categorie op zijn naam geschreven.

Op het circuit van Montmelo nabij Barcelona haalde Dovizioso het in deze zevende WK-manche voor de Spanjaarden Marc Marquez (Honda), tweede op 3.544, en Dani Pedrosa (Honda), derde op 6.774.

De Spaanse WK-leider Maverick Vinales (Yamaha) kwam niet verder dan de tiende plaats, op 24.189 van de laureaat. Voor Dovizioso is het zijn tweede zege op rij nadat hij vorige week al de beste was in de GP van Italië. In de tussenstand van het wereldkampioenschap totaliseert Vinales 111 punten, zeven meer dan Dovizioso. Marquez is derde met 88 punten voor Pedrosa (84 ptn).