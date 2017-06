Groen wil sterker actieplan tegen armoede

In aanloop naar de bijsturing van het Vlaams actieplan tegen armoede op 3 juli vraagt Groen specifieke maatregelen voor een betere bescherming van de 150.000 kinderen die in Vlaanderen in armoede leven. De partij bezoekt de komende weken armoedeorganisaties in de steden waar de kansarmoede het grootst is.

‘De regering heeft de hefbomen in handen om deze kinderen uit de armoede te halen. Over belangrijke hefbomen, zoals het Vlaamse actieplan tegen armoede (VAPA) en de Vlaamse huurwet, worden er de komende weken knopen doorgehakt. Met Groen roepen we minister Homans op om meer aandacht te hebben voor de meest kwetsbaren, zoals eenoudergezinnen, alleenstaanden en grote gezinnen’, stelt Vlaams parlementslid An Moerenhout.

Op 3 juli moet N-VA-minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans de bijsturing van het Vlaamse actieplan tegen armoede bekendmaken. Het besluit van de Vlaamse regering bepaalt immers dat het actieplan twee jaar na de inwerkingtreding, op 3 juli 2015, geëvalueerd en bijgestuurd moet worden.

Even daarna zal de minister ook het Huurdecreet bekendmaken. Het Huurdecreet is de Vlaamse visie op de federale huurwet, die met de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid is geworden. Gezien de hoge huurprijzen steeds vaker een reden tot armoede zijn, is ook het Huurdecreet een belangrijk instrument om armoede te bestrijden.

De meest recente kansarmoede-index van Kind en Gezin toont dat Boom met 37.1 procent de meeste kansarmoede kent in de provincie Antwerpen. In West-Vlaanderen wordt de hoogste kansarmoede gemeten in Blankenberge met 28.4 procent, gevolgd door Oostende met 25.9 procent. In Limburg springt Genk eruit met 27.3 procent kansarmoede. In Oost-Vlaanderen is Gent met 22.2 procent de meest kansarme stad. En in Vlaams-Brabant is Leuven met 17.7 procent koploper.