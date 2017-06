Melania en Barron Trump verhuizen toch naar Washington

De Amerikaanse first lady Melania zou samen met zoontje Barron volgende week naar het Witte Huis in Washington verhuizen. Donald Trump is sinds begin dit jaar president van de Verenigde Staten, maar zijn vrouw en jongste kind verbleven al die tijd in de Trump Tower in New York. Ongezien in de Amerikaanse politieke geschiedenis.

Melania zou volgende week dan toch verhuizen naar het Witte Huis. Een precieze datum is niet bekendgemaakt. Volgens Amerikaanse media heeft ze het woongedeelte van het Witte Huis intussen laten inrichten naar haar smaak, met behulp van interieurdesigner Tham Kannalikham.

Officieel luidt het dat ze in New York bleef tot de 11-jarige Barron zijn schooljaar afmaakte. Maar het feit dat ze hierdoor maanden gescheiden leefde van de president zorgde voor ophef. De kosten voor de beveiliging zijn immers veel hoger als er op twee plaatsen tegelijk beveiliging nodig is voor de president en zijn familie. En het is de Amerikaanse belastingbetaler die opdraait voor die rekening.

Melania, een voormalig Sloveens model, blijft graag uit de schijnwerpers. ‘Het lijkt erop dat ze niet echt geïnteresseerd is in het werk van een first lady’, schreef the New York Times. Ook op de socialenetwerksite Twitter is ze, in tegenstelling tot haar echtgenoot, niet erg actief. Het contrast met de vorige first lady, Michelle Obama, is groot.