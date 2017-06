Amerikaanse minister van Justitie antwoordt op beschuldigingen Comey

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions zal dinsdag getuigen voor de inlichtingencommissie van de Senaat. Dat heeft Sessions zelf gemeld in een brief aan Richard Shelby, de voorzitter van de Senaatscommissie voor Regels en Administratie.

Hij zal voor de Senaat reageren op de beschuldigingen aan zijn adres door ex-FBI-directeur James Comey, die afgelopen donderdag voor de commissie getuigde.

‘In het licht van de berichten over de recente getuigenis van Comey voor de inlichtingencommissie van de Senaat, is het belangrijk dat ik de gelegenheid heb om in een gepast forum over deze kwesties te spreken’, klinkt het in de brief. ‘De inlichtingencommissie is het meest geschikte forum voor dergelijke kwesties, aangezien ze een onderzoek heeft opgestart en toegang heeft tot relevante, geclassificeerde informatie.’

Sessions richt de brief naar Shelby, omdat hij dinsdag normaal gezien voor zijn commissie zou getuigen over de begroting van het ministerie van Justitie, maar omdat hij voor de inlichtingencommmissie wil getuigen, stuurt hij viceminister Rod Rosenstein naar die commissie.

Comey zou vorige week tijdens zijn getuigenis rond de banden tussen de Trump-campagne en Rusland hebben verklaard dat Sessions mogelijk een derde keer contact had met de Russische ambassadeur Sergej Kislyak, zonder daar melding van te maken.

Die kwestie gaat al terug tot de hoorzittingen van Sessions voor de Senaat rond zijn aanstelling als minister, toen hij niet aangaf dat hij wel degelijk contacten had gehad met de Russen. Hij kreeg toen de vraag voorgeschoteld of leden van het Trump-team contacten hadden gehad met de Russen tijdens de campagne, en stelde dat hij daar niets van afwist, terwijl hij wel een paar keer heeft opgetreden als vervanger voor de campagne. Hij wraakte zichzelf later van het onderzoek rond de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen.

Ondanks die wraking was Sessions wel betrokken bij de beslissing om FBI-baas Comey te ontslaan, wat bij sommige senators vragen oproept. Comey werd op 9 mei door de president op staande voet ontslagen. Wat daarvoor nu juist de reden is, blijft onduidelijk, omdat daarover verschillende versies bestaan binnen het Witte Huis. Critici menen dat Trump met het ontslag het FBI-onderzoek naar zijn team wilde stopzetten.