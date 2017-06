‘Kraterfront’ herdenkt grote mijnenslag Eerste Wereldoorlog

In Heuvelland is de grote mijnenslag van honderd jaar geleden herdacht met muziek, geluid en een lichtshow. Elf kraters over een afstand van vier kilometer vormden de blikvangers van het participatieproject.

‘Kraterfront’ is het vierde participatieproject van de provincie West-Vlaanderen en de aftrap voor de herdenkingen van 2017 van GoneWest. De Kemmelstraat in Heuvelland was zaterdagavond het decor van ‘Kraterfront’. De kraters daar zijn de landschapsherinneringen aan ‘de waanzin van Passendale’ en ‘de Mijnenslag’, die honderd jaar geleden op die plek plaatsvonden.

De avond begon met het muzikaal voorprogramma ‘Zero Hour’. Optredens van onder andere Wannes Cappelle, Ozark Henry & de Koninklijke Harmonie Ypriana, Ngati Ranana (Nieuw-Zeeland), Mary Black & Band (Ierland) en Chris Latham (Australië) leidden de avond in.

Omstreeks 22 uur ging de grote show van start. Honderd mensen vormden een ‘human screen’ waarop de videocreatie van kunstenares Shelbatra Jashari werd geprojecteerd. Voor het podium was er een kaarsenweide, waar 2.100 kaarsen de omgeving verlichtten. Elke krater werd voorzien van grote lichtinstallaties, lasers en lichteffecten.

De Canadese formatie Godspeed You! Black Emperor creëerde een soundscape, geïnspireerd door de Mijnenslag. Die brachten ze live, ondersteund door beeldprojecties. Er waren 4.000 zitplaatsen. Heel wat andere bezoekers vonden een plekje in de staweide.

Met het Lichtfront, Woordfront en de 30.000ste Last Post had de provincie eerder al drie participatieprojecten in het kader van de WOI-herdenkingen.