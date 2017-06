Marc Wilmots begint met nederlaag op eigen veld

Ivoorkust is zaterdag met een nederlaag begonnen aan de kwalificaties voor de Africa Cup van 2019 in Kameroen. De troepen van bondscoach Marc Wilmots gingen in groep H voor eigen publiek in Bouaké met 2-3 onderuit tegen Guinee.

De Ivorianen kwamen via Seydou Doumbia (15. en 62.) tot twee keer toe op voorsprong, maar Abdoulaye Sadio Diallo (32.) en Francois Kamano (66.) brachten Guinee telkens op gelijke hoogte. Tien minuten voor tijd legde Naby Keita de 2-3 eindstand vast. Rwanda en de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn de andere twee landen in groep H. Zij kijken elkaar zondag in de ogen. De eerste twee landen van elke groep plaatsen zich voor de eindronde van de Africa Cup van 2019.

Marc Wilmots heeft sinds zijn aanstelling zijn twee wedstrijden met de “Olifanten” verloren. Eerder ging de ex-bondscoach van de Rode Duivels tijdens een vriendschappelijke interland met zware 5-0 onderuit in en tegen Nederland.

Afgelopen week had de 48-jarige Wilmots gezegd dat de wedstrijd tegen Guinee gewonnen moest worden ter nagedachtenis van de eerder deze week overleden Cheick Tioté.