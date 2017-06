Onderhandelingen over nieuwe Britse regering nog niet rond

De onderhandelingen tussen de Conservative Party van de Britse premier Theresa May en de Noord-Ierse Unionisten (DUP) om tot een regeerakkoord te komen zijn nog niet afgerond. Dat heeft Downing Street in de nacht van zaterdag op zondag laten weten. Eerder werd gemeld dat de twee partijen een princiepsakkoord hadden afgesloten.

'De eerste minister heeft zaterdagavond gesproken met de DUP over de finalisatie van een akkoord tegen dat het parlement volgende week weer aan het werk gaat', aldus Downing Street. 'We zullen tevreden zijn als het akkoord wordt bereikt, om de stabiliteit en zekerheid te bieden die het hele land nodig heeft nu we voor de Brexit staan, en voor wat verder komt.' Downing Street laat nog weten dat de details over het akkoord zullen volgen wanneer het akkoord rond is.

De samenwerking tussen beide partijen wordt geen echte coalitie, maar een 'confidence and supply deal', wat neerkomt op een akkoord rond een soort van gedoogsteun van DUP bij belangrijke stemmingen in het parlement. In ruil daarvoor zal de overheid sommige van de beleidspunten van de DUP steunen en financieren. De DUP zal ook geen ministerposten bekleden.



De DUP liet in een persbericht weten dat 'de gesprekken over hoe we stabiliteit kunnen brengen in het land nu we voor grote uitdagingen staan, tot nu toe positief zijn geweest'.



Theresa May verloor bij de verkiezingen donderdag haar absolute meerderheid in het Britse parlement. Daarom moest ze op zoek naar een partij die haar daar wilde steunen. De Noord-Ierse DUP kwam vrijdag al in beeld om met haar tien verworven zetels het tekort van acht zetels van May’s Conservatieven aan te vullen.

De Democratische Unionistische Partij (DUP) is de grootste en meest radicale pro-Britse partij van Noord-Ierland. De unionisten zijn in hoofdzaak protestanten die willen dat Noord-Ierland deel blijft uit­maken van het Verenigd Koninkrijk. De conservatieve partij - opgericht door de legendarische ­dominee Ian Paisley - is tegen het homohuwelijk en tegen abortus. Erger voor May is echter dat huidig voorzitter Arlene Foster geen harde Brexit wil, zoals de Britse premier eerder beloofde.

Nieuwe kabinetschef voor May

Eerder zaterdag werd bekend dat twee topadviseurs van de Britse premier, haar kabinetschef en vice-kabinetschef, hun ontslag hebben aangekondigd. Volgens de Britse zender BBC moesten hun koppen rollen voor de verkiezingsnederlaag. Gavin Barwell werd ondertussen aangesteld als de nieuwe kabinetschef van May. Pittig detail: Barwell zetelde in het parlement voor de Conservatieven, maar verloor zijn zetel donderdag aan Labour.