Ex-Top Gear-ster crasht zwaar,‘supercar’ van 2,2 miljoen euro brandt uit

Richard Hammond, een voormalige presentator van het BBC-programma Top Gear, heeft tijdens de opnames van The Grand Tour in Zwitserland een zwaar ongeval gehad. Als bij wonder raakte de voormalige Top Gear-presentator slechts lichtgewond.

Hammond zou met een sportwagen over de kop gegaan zijn tijdens een autorace bij Sankt Gallen. Het gaat om een Rimac Concept One, een elektrische ‘supercar’ die in Kroatië wordt gebouwd. De wagen van de presentator vloog bij het ongeval in brand en brandde volledig uit.

Volgens BBC zouden de verwondingen al bij al nog meevallen. De presentator kon eigenhandig uit het voertuig kruipen alvorens het in vlammen opging, blijkt uit een mededeling van het programma. Hij heeft ‘geen ernstige verwondingen’ opgelopen, klinkt het nog.

‘Het was de grootste crash die ik ooit gezien heb, tevens ook de meest angstaanjagende, maar godzijdank lijkt Richard al bij al ok’, meldt co-presentator Jeremy Clarkson op Twitter. In een officieel statement stellen de programmamakers dat het een ‘ernstig ongeluk’ betreft.

Schwerer Unfall am Bergrennen Hemberg SG: «Grand-Tour»-Star schwer verletzt https://t.co/p3nvJs02EU pic.twitter.com/SF3CnAjoYx — Blick (@Blickch) June 10, 2017

De Brit werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Sankt Gallen. Hij heeft zijn knie gebroken maar ‘was bij bewustzijn en kon praten’, gaven de programmamakers nog mee.

Hammond was samen met Clarkson en May tussen 2002 en 2015 het gezicht van het populaire autoprogramma Top Gear. Maar na een incident met Clarkson beslisten de drie om op te stappen bij BBC.

Het is niet de eerste keer dat Hammond betrokken is bij een ongeval, zo crashte hij vorige week nog met zijn moto in een uithoek van Mozambique en in 2006 ging hij over kop met een raket-auto die een topsnelheid ver boven de 400 km/h heeft.

ARCHIEFBEELD. De raket-auto waarmee Hammond in 2006 crashte. Foto: BELGAIMAGE

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend, de programmamakers melden nog dat ze een onderzoek starten.