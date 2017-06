‘We wilden gewoon kijken hoe een pizza met ananas smaakte’

Sam Panopoulos, die bekend staat als de uitvinder van de pizza hawaï, is gestorven. De man stierf op 83-jarige leeftijd in het ziekenhuis, schrijven Canadese media zaterdag.

Panopoulos was een Griek die in 1954 naar Canada was uitgeweken. In Chatham bij Toronto opende hij met zijn broers een restaurant waar hij begin jaren zestig op de idee kwam om pizza’s te beleggen met ananas uit blik. De pizza hawaï was geboren. ‘We wilden gewoon eens kijken hoe dat smaakte’, verklaarde de man enkele maanden geleden aan de Britse zender BBC. ‘We waren jong en experimenteerden erop los’.

De klanten van Panopoulus lusten de pizza met tomatensaus, hesp en ananas wel. Intussen is deze zoetzure creatie overal ter wereld terug te vinden.

Maar voor veel pizzaliefhebbers is de combinatie absoluut ‘not done’. Ook de IJslandse president Guoni Johannesson maakte zich onlangs nog bekend als een hevig tegenstander. Aan een groep schoolkinderen zei hij dat deze pizza verboden zou moeten worden. Anderen, zoals de Canadese premier Justin Trudeau, zijn dan weer fan.

Ook Dorien Knockaert, voedingsjournalist bij De Standaard, nam het begin dit jaar nog op voor de pizza hawaï, volgens haar ‘een monument van gastronomische onzuiverheid’.