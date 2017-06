CD&V werkt aan uitbreiding steun voor kinderopvang

Op de familiedag in De Panne heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke een pakket voorstellen gelanceerd om ouders te steunen bij de kinderopvang tijdens de negen weken van de zomervakantie. Zo wil de partij opvanginitiatieven van ouders zelf ondersteunen, het ouderschapsverlof flexibeler maken en een nieuw decreet Buitenschoolse Kinderopvang opstellen.

‘Wij zijn de gezinspartij van Vlaanderen’, beklemtoonde Beke. Omdat opvang voor twee maanden geen evidentie is, nemen meer en meer ouders zelf het heft in eigen handen om samen vrijwillige kinderopvang te organiseren. CD&V wil deze informele initiatieven ondersteunen door financiële tegemoetkomingen voor kosten zoals eten, drank, de huur van een springkasteel of de verzekering.

Daarna ijvert de partij voor een flexibeler ouderschapsverlof. Nu zijn de regels soms nog wat te strak. CD&V wil de minimumperiode van één maand inkorten tot een week. Zeker voor vakantieperiodes kan het interessanter zijn om vier maal tijdens het jaar één week op te nemen, in plaats van éénmaal een maand. Voor Beke kan zelfs gedacht worden om het ouderschapsverlof per dag of halve dag op te nemen.

Voorts is er nood aan een nieuw decreet Buitenschoolse Kinderopvang met een doorgedreven samenwerking op het lokale niveau tussen welzijn, onderwijs, sport en vrije tijd. Het doel is kinderen maximaal ontplooiingskansen te geven en ouders ondersteunen in de combinatie werk en gezin. Het moet in de toekomst mogelijk zijn dat mensen onthaalouder zijn voor enkele uren, of tijdens een bepaalde periode in de vakantie.

Sportzalen

Ten slotte moeten de scholen buiten de schooluren en tijdens de vakanties hun sportzalen openstellen voor de gemeentelijke initiatieven rond kinderopvang of organisaties uit de buurt. Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits gaat de schooldirecties in een brief vragen om hun schoolgebouwen open te stellen tijdens de schoolvakanties.