Sky pakt de rit, maar Porte bouwt voorsprong op Froome wel uit

De Brit Peter Kennaugh heeft de voorlaatste etappe van de Dauphiné gewonnen, met aankomst op Alpe d’Huez. Jelle Vanendert werd knap vierde. Porte blijft leider in het klassement en bouwde dankzij een late jump zijn voorsprong op Froome uit tot meer dan een minuut (1’02’’).

Het beloofde een loodzwaar slotweekend inde Dauphiné te worden: zaterdag zes cols, met daaronder reuzendoder Col de la Sarenne en aankomst op Alpe d’Huez. Zondag volgt het slotakkoord met de Col des Saisies, de Aravis en de Colombière als bekende namen, om dan te eindigen op het eerder onbekende Plateau de Solaison op maar 1.500 meter hoogte. Het is wel een slotklim van 11,3 km die gemiddeld 9,2 procent stijgt.

We rekenden op spektakel, zeker om dat de kloof tussen leider Porte en achtervolger Froome slechts 37 seconden bedroeg én omdat de Australiër niet erg gelukkig was met de manier waarop de Brit hem tijdens de etappe van vrijdag van de zege hield (lees meer).

Vanendert

Voor de Belgen stond er weinig op het spel: De Gendt was vrijdag al uit de gele trui gereden, een ritzege was het hoogste dat erbij zit. Of dat met een vroege ontsnapping kon gebeuren? Een zestiental renners hoopten daarop, met daarbij twee Belgen: Degand en Vanendert. En die tweede hield het lang vol, erg lang. Op twintig kilometer zat de eenmalige etappewinnaar van de Tour (in 2011) in een mooi groepje van zes, meer dan vier minuten voor het peloton. Dat zag er mooi uit voor onze landgenoot, maar toen Peter Kennaugh (Team Sky) en Ben Swift (UAE Team Emirates) versnelden kon hij niet mee, waarop de twee Britten al snel een half minuutje pakten.

Bardet

Dat was allemaal niet naar de zin van Romain Bardet. De Fransman kende vrijdag en offday en werd helemaal te kijk gezet door ploegmaat Oliver Naesen. Op karakter reed hij weg uit het peloton en ging hij op zoek naar de koplopers. Straffe streek van de man van AG2R, die vlak voor Alpe d’Huez ook Andrew Talansky oppikte en ter plekke liet. Maar of hij nog vooraan zou raken? Daar had Sky-renner Kennaugh inmiddels zijn kans op ritwinst geroken en zijn landgenoot Swift achter zich gelaten. Zijn plannetje lukte ook, maar toch werd het maar een halfvol glas voor Sky: want wat gebeurde er intussen met Chris Froome?

Die was de hele dag onzichtbaar in het peloton gebleven en moest lijdzaam toezien hoe leider Porte op een kilometer voor de finish van hem wegreed. Ook nummer drie Fuglsang was mee, maar de Brit? Die zagen we niet meer, waardoor hij kostbare seconden verloor op de Australiër en zijn achterstand tot meer dan een minuut zag vergroten (klik hier voor het volledige klassement).

Top-5

1. Peter Kennaugh -Team Sky -4:43:59

2. Ben Swift -UAE Team Emirates op 13

3. Jesús Herrada -Movistar op 1:11

4. Jelle Vanendert- Lotto op 1:13

5. Romain Bardet

