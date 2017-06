Turkije gooit Amnesty-directeur in de cel

De directeur van Amnesty International Turkije is in hechtenis genomen na een hoorzitting voor een rechtbank, in afwachting van een proces. Hij wordt officieel verdacht van ‘lidmaatschap van een terroristische organisatie’.

Mensenrechtenorganisaties uiten sterke kritiek op de opsluiting van de advocaat Taner Kilic. Amnesty International hekelt een ‘kaakslag voor gerechtigheid’. Kilic is in beschuldiging gesteld van ‘lidmaatschap van een terroristische organisatie’, stelt de mensenrechtenorganisatie in een persbericht.

Volgens de onderzoeker Andrew Gardner van Amnesty in Turkije is de opsluiting van Kilic een ‘aanfluiting van de rechtsgang’. Ook Human Rights Watch veroordeelde de maatregel tegen Kilic. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben sterke kritiek geuit.

In een persbericht noemt Salil Shetty, de secretaris-generaal van Amnesty International, Kilic een overtuigde en gepassioneerde mensenrechtenverdediger. ‘De aanklacht tegen hem is volledig ongegrond’, stelt Shetty.

Ook de directeur van Amnesty International Vlaanderen, Wies De Graeve, uit kritiek. ‘De aanhouding van Taner toont aan dat de Turkse overheid niet alleen de mensenrechten aan de kant schuift, maar dat ze haar pijlen ook richt op diegenen die mensenrechten verdedigen’, aldus De Graeve.

Staatsgreep

De advocaat was eerder deze week opgepakt door de antiterreurpolitie in de provincie Izmir. De autoriteiten verdenken hem van banden met Fethullah Gülen, de in de VS levende prediker die volgens de Turken achter de mislukte coup van juli vorig jaar zit. Gülen ontkent iets te maken hebben met de staatsgreep.

Naast Kilic is tijdens de raid in Izmir een twintigtal advocaten opgepakt. Een van hen is op borg vrijgelaten. De anderen moeten nog voor een rechter verschijnen, of zijn formeel aangehouden.

Sinds de mislukte militaire staatsgreep van vorige zomer hebben de Turkse autoriteiten al zowat 50.000 mensen opgepakt, onder wie heel wat politieagenten, academici, journalisten en advocaten.