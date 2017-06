Proces Kasteelmoord hervat maandag

Het proces over de zogenoemde kasteelmoord gaat maandag en dinsdag verder met het vervolg van de getuigenverhoren. André Gyselbrecht (66), Pierre Serry (66), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor hun rol in de moord op Stijn Saelens uit Wingene.

Bij de eigenlijke start van het proces gaven onderzoeksrechter Koen Wittouck en hoofdinspecteur David Roelant al een volledige dag toelichting bij het onderzoek. Die getuigenis werd toen abrupt onderbroken door de plotse bekentenissen van André Gyselbrecht.

Op maandag 12 juni zullen zij hun getuigenis voortzetten. Wellicht zullen ze ook duiding geven bij de recente confrontatie tussen Gyselbrecht en Serry. Het vervolg van hun getuigenis zal waarschijnlijk de hele dag in beslag nemen.

Door de bekentenissen werden ook alle getuigenverhoren van woensdag 3 mei opgeschort. Die getuigen komen op de zitting van 13 juni aan bod. Maar de psycholoog van het koppel Saelens-Gyselbrecht kan dinsdag onmogelijk aanwezig zijn. Daarom wordt om 9 uur gestart met de getuigenissen van de politiemensen die de vermeende incest door Stijn Saelens onderzochten.

Daarna is het om 10 uur de beurt aan een vrouwelijke arts die op dat moment stage liep in de dokterspraktijk in Ruiselede. Om 11 uur zal de psychologe van een van de dochters van het slachtoffer aan het woord komen.

In de namiddag zal de moeder van Franciscus Larmit om 14 uur als getuige gehoord worden. De vrouw is bovendien familie van de overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Ten slotte zal om 15 uur een neef van Larmit aan het woord komen. De man die in Dublin woont, kan volgens de advocaten van Larmit nuttige dingen vertellen over het geld dat aan uitvoerders of tussenpersonen betaald werd. De getuige kan zich blijkbaar moeilijk vrijmaken op zijn werk, waardoor het niet zeker is dat hij effectief op de zitting aanwezig zal zijn.

Voorzitter Els D’Hooghe heeft al aangegeven dat ze onmiddellijk na de getuigenissen kort de beklaagden wil verhoren. Er zal ook een datum bepaald worden voor de getuigenis van de psycholoog. Mogelijk zullen de advocaten nog om andere bijkomende getuigen vragen. In principe zal de zaak in de week van 16 oktober gepleit worden.