Heel jaar rosse centjes gespaard, maar ermee betalen lukt niet

58 muntjes van 5 cent, 49 van 2 cent en 112 van 1 cent had de 17-jarige Milan uit Linden bij zich. Maar hij mocht er in een Leuvense Panos zijn belegde broodje niet mee betalen.

De munten waarvoor hij een heel schooljaar had gespaard, zijn samen goed voor 5 euro, exact het bedrag dat hij nodig had om een broodje en een frisdrank te betalen. ‘Ik had alles tot drie keer toe nageteld.’ Maar een medewerkster aanvaardde het zakje vol rosse centen niet. En volgens de Nationale Bank van België had ze daar ook het recht toe: betalingen met meer dan 50 muntstukken mogen geweigerd worden.

‘Eerst vond ik het schandalig’, zegt Milan. ‘Dat meldde ik ook op de Facebookpagina van Panos.’ Het bericht kreeg in 24 uur tijd meer dan 4.000 likes. ‘Maar uiteindelijk begrijp ik dat de medewerkster in de volle drukte op de middag geen tijd had om de 219 rosse muntjes te tellen. Toch zijn er misschien wel mensen – ik denk maar aan bedelaars – die niet anders kunnen dan met rosse centen te betalen. Ik hoop dat er voor hen een uitzondering wordt gemaakt.’