Uber-ceo gaf werknemers ‘seksregels’ voor bedrijfsfeest

Dinsdag ontsloeg Uber nog 20 werknemers na beschuldigingen van ongewenste seksuele intimiteiten, maar vandaag ligt de ceo van Uber zelf onder vuur. Hij stuurde in 2013 namelijk een e-mail de wereld in waarin hij zijn werknemers onder andere aanraadde om enkel consensuele seks met elkaar te hebben op een bedrijfsfeestje.

De ceo van Uber, Travis Kalanick stuurde op de vooravond van een personeelsfeest in 2013 een vreemde e-mail naar zijn 400 werknemers. Hij had het bericht de titel ‘dringend, dringend - Lees dit nu of anders...’ gegeven en begon het met ‘Je kan dit maar beter lezen of ik geef je ervan langs’.

In de memo legde Kalanick enkele basisregels op aan zijn werknemers. ‘Maak het leuk! Dit is een feest! We hebben het allemaal verdiend’, schrijft hij. Er werd op het bedrijfsfeest namelijk gevierd dat Uber in 50 wereldsteden gebruikt kon worden.

De regels van de ceo voor dingen die je zeker niet mocht doen, waren echter veel specifieker. Zo schreef hij dat ‘wie overgeeft een ‘kotsboete’ van 200 dollar moet betalen’ en ‘er niet met biervaten gegooid mag worden’.

Bij dat lijstje van dingen die absoluut ‘not done’ waren, werden ook seksuele contacten besproken. ‘Medewerkers hebben geen seks met elkaar, TENZIJ je de andere persoon hebt gevraagd om seks te hebben en die ja zei’, luidt het advies in de e-mail. ‘Ook mogen de twee (of meer) collega’s geen leidinggevenden of ondergeschikten van elkaar zijn. Ja, dat betekent dat Travis zich op deze trip zal onthouden.’

Waarom nu?

Uber heeft onlangs 20 werknemers ontslagen na een groot onderzoek over seksuele intimidatie binnen het bedrijf. Nog eens zeven andere werknemers hebben hun laatste waarschuwing gekregen en 31 personen moeten een cursus volgen ‘om zich te leren gedragen op de werkvloer’.

Deze problemen met seksisme op de werkvloer hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf nu wordt doorgelicht. Twee advocatenkantoren, Perkins Coie en Covington&Burling, onderzoeken de bedrijfscultuur en bekijken of deze e-mail heeft geleid tot seksisme of seksuele intimidatie.