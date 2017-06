Voor deze populaire vakantiebestemmingen moet je zeker een inenting tegen mazelen halen

De dokters van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) roepen Belgische vakantiegangers op om zich zeker te laten inenten tegen mazelen als ze naar regio’s gaan waar recent uitbraken zijn geweest. En dat zijn er wel wat, zo blijkt. In dat lijstje vind je ook enkele populaire vakantielanden terug, zowel binnen als buiten Europa.

‘In Europa zijn er momenteel verschillende grote uitbraken in Italië, Duitsland en Roemenië’, luidt het. ‘Daarnaast zijn er kleinere uitbraken in Frankrijk (Lorraine), Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië en sommige regio’s van Oekraïne.’ Het risico beperkt zich echter niet tot Europa. Ook in Thailand, Nigeria, Guinée-Conakry, Somalië, Ethiopië en de Democratische Republiek Congo zijn grote uitbraken van mazelen gemeld.

‘Mazelen zijn zeer besmettelijk, komt vaak voor en kan dodelijke gevolgen hebben. Vaccinatie tegen mazelen is dus van groot belang voor wie naar één van deze regio’s gaat’, zeggen de dokters van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Ook volwassenen moeten opletten

Volgens de Belgische vaccinatiekalender worden kinderen de eerste keer tegen mazelen gevaccineerd op de leeftijd van 12 maanden en een tweede keer wanneer ze 10 jaar zijn. Kinderen van jonger dan 1 jaar oud die naar één van de bovenstaande regio’s reizen, kunnen vervroegd gevaccineerd worden vanaf de leeftijd van zes maanden. Let wel, deze vaccinatie telt niet voor de vaccinatiekalender en het kind zal dus op de leeftijd van 12 maanden opnieuw gevaccineerd moeten worden.

Ook volwassenen moeten opletten. ‘Vaccinatie is aangeraden wanneer het niet duidelijk is of iemand in het verleden mazelen heeft gehad, of onzeker is over de volledigheid van het gekregen mazelenvaccin (volledige vaccinatie bestaat uit 2 vaccins).’

Volgens Roeland Scholtalbers, woordvoerder van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, zijn de richtlijnen relevant voor wie na 1970 is geboren. ‘Belgen die voor 1970 zijn geboren, hebben waarschijnlijk mazelen gehad, omdat het virus toen nog veel voorkwam. Die mensen kunnen geen tweede keer mazelen krijgen.’

Wie niet zeker is of hij voldoende beschermd is, neemt eenvoudigweg contact op met zijn huisarts.

Zeer besmettelijk

De mazelen vormen volgens de Wereldgezondheisdorganisatie (WHO) een ernstig gevaar voor de volksgezondheid. De ziekte, die veroorzaakt wordt door een zeer besmettelijk virus, treft vooral kinderen en kan mensen ernstig ziek maken. Het mazelenvirus wordt verspreid via de lucht en komt alleen voor bij mensen.