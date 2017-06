Ann Wauters wil op EK nog één keer schitteren: “Kwartfinales zijn ons doel”

Ann Wauters is, samen met Emma Meesseman, de spil van de Belgian Cats op het komende EK (16-25 juni) in Praag. De 36-jarige Wauters begint, na 2003 en 2007, met veel enthousiasme aan haar derde EK.

“Ik voel me fysiek sterk en ben klaar om alles te geven”, opende Wauters op een persconferentie in Kortrijk. “Mijn blessure aan de lies, die me de afgelopen weken hinderde, is verleden tijd. Naarmate het toernooi nadert, stijgt mijn enthousiasme. We hebben een sterke groep, maar missen misschien een beetje ervaring. Druk is er wel niet. We weten dat onze eerste partij tegen Montenegro meteen heel belangrijk wordt. Ons team is zeer talentrijk, maar het is afwachten hoe we reageren bij een tegenslag. Ik ga mijn rol als ervaren speelster, zowel op het veld als daarbuiten proberen te spelen.”

Na een avontuur bij Agu Spor Kayseri, zal Wauters volgend seizoen bij reeksgenoot Yakin Dogü aan de slag gaan. Dat is de kampioen van Turkije en winnaar van de EuroCup. Komend seizoen komt het nieuwe team van Wauters uit in de EuroLeague. Maar eerst wil Wauters zich nog tonen op het EK. “Zolang je je op het hoogste niveau kan tonen, wil je dat ook doen. De kwartfinales halen is ons doel, maar in ons achterhoofd zit ook nog die top zes. Als we die bereiken mogen we deelnemen aan het WK. Maar dat ga ik niet te luid roepen. We moeten in eerste instantie genieten van dit moment.”