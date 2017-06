Litouwen verhoogt leeftijdgrens alcoholgebruik

Om het overmatig drankgebruik van zijn inwoners in te dijken, pakt Litouwen uit met strengere wetten rond alcohol. Zo wordt onder meer de leeftijdsgrens om alcohol te consumeren verhoogd van achttien tot twintig jaar oud.

Litouwen staat helemaal bovenaan een lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie als het gaat om het aantal liter alcohol dat de inwoners jaarlijks gemiddeld achteroverslaan. En daar wil de groen-rode coalitieregering iets aan doen: vorige week werden in het parlement een aantal wetten goedgekeurd die op 1 januari 2018 van kracht zullen gaan.

Een van de beslissingen is om alcoholreclame te bannen van televisie, radio en andere media, en de verkoop van alcohol na een bepaald uur te verbieden. De meest ingrijpende aanpassing is het verhogen van de leeftijdgrens om alcohol te consumeren: enkel wie twintig jaar of ouder is, mag legaal alcohol consumeren.

Cultuurshift

Litouwen wordt daarmee naast IJsland het enige Europese land waar jongeren twee jaar langer moeten wachten om legaal alcohol te mogen drinken. Raar maar waar voelen de jongeren zich niet geviseerd door de nieuwe wetgeving, maar vinden velen van hen het een goed idee om het groeiend aantal mensen met een alcoholverslaving in te dijken.

‘We zijn op een punt gekomen waar onze samenleving zeer regelmatig wordt geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen, zoals kinderen die worden vermoord door hun dronken ouders of omvergereden worden door dronken chauffeurs. We hebben de grens bereikt’, aldus minister van Volksgezondheid Aurelijus Veryga in The Guardian.

Een derde van de 15- tot 16-jarigen heeft de afgelopen dertig dagen nog alcohol gedronken, volgens onderzoek van de overheid. Het aantal kinderen dat met alcoholintoxicatie werd opgenomen in het ziekenhuis is verzeventienvoudigd sinds 2001. Daarnaast kan ook het stijgend aantal ziektes die te maken hebben met overmatig alcoholgebruik niet langer worden genegeerd.

De liberalen bekritiseren de nieuwe wetgeving en vindt dat de verkeerde doelgroep wordt geviseerd, omdat het net de ouderen zijn die het meest drinken. Maar Veryga argumenteert dat het vooral draait om een cultuurshift: ‘we hebben dit probleem in het verleden niet ten gronde aangepakt, dat doen we nu wel’.