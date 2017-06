Onkelinx lacht groen met stukje satire

Komiek Alex Vizorek bracht vanmorgen op de RTBF een hilarisch stukje over de scandalitis bij de Waalse socialisten. Bij Laurette Onkelinx, die ook in de studio zat, kon er geen lachje af.

De Brusselse komiek en satiricus Alex Vizorek, die ook wekelijks te horen is in Nieuwe Feiten op Radio 1, haalt op de RTBF-radiozender La Première de politiek door de mangel in zijn rubriekje Le Café serré d’Alex Vizorek. Vandaag kon hij uiteraard niet om Samusocial heen.

Vizorek nodigde in zijn satirische stukje iedereen uit voor ‘het grote PS-circus dat na grote successen in Charleroi (de Carolorégienne-affaire) en Luik (Publifin) nu eindelijk ook de hoofdstad aandoet met het gloednieuwe spektakel genaamd Samusocial’.

Volgens Vizorek kan het circussen uitpakken met ‘jongleurs die probleem zes mandaten combineren’ en met ‘goochelaars die op een spectaculaire manier belastinggeld doen verdwijnen’. Yvan Mayeur wordt vergeleken met een Magritte-schilderij, want ‘ceci n’est pas un bourgmestre’. Afsluiten deed Vizorek met een oproep om van het spektakel te genieten, ‘want u heeft er al voor betaald’.

Laurette Onkelinx, die in de studio zat, kon het stukje duidelijk niet apprecieren. Toen de presentator van het programma Onkelinx vroeg op ze kon lachen met wat ze net had gehoord, was het antwoord duidelijk: ‘neen’.