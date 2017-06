Philippe Close (PS), de huidige schepen van Financiën en Toerisme van de stad Brussel, wordt de nieuwe burgemeester van de hoofdstad, melden verschillende Franstalige media. Hij vervangt Yvan Mayeur (PS), die ontslag nam wegens de Samusocial-affaire.

Close was tot nu toe schepen én voorzitter van Brussels Expo. In die laatste hoedanigheid kwam hij vorig jaar nog in opspraak. Rond het dossier van het Koninklijk circus, dat in handen kwam van stads-vzw ...