Belkacem wil overdag uit gevangenis om voor zijn kinderen te zorgen

Fouad Belkacem, de voormalige leider van terreurbeweging Sharia4Belgium, wil de gevangenis kunnen verlaten. Volgende week vrijdag wordt beslist of op zijn vraag zal worden ingegaan.

Belkacem werd in 2013 opgepakt als woordvoerder van Sharia4Belgium. 2 jaar later, in 2015 werd Belkacem als ‘staatsgevaarlijke haatprediker’ veroordeeld tot 12 jaar cel.

Intussen heeft Belkacem een derde van zijn straf uitgezeten. Via zijn advocate vraagt Belkacem nu om de gevangenis halftijds te mogen verlaten. Hij wil op zoek naar een job en wil overdag mee helpen in de zorg voor zijn drie kinderen. Zijn jongste dochter is 14 maanden en heeft haar vader nog nooit buiten de gevangenis gezien. De man wil overdag de gevangenis dus kunnen verlaten. ’s Avonds zou hij dan weer in de gevangenis overnachten.

Fouad Belkacem zit in de cel in de gevangenis van Hasselt in een afdeling voor veroordeelde terroristen.