Ophef over ‘vrouwonvriendelijke’ goodie bag Kinepolis

Vrouwelijke fans van de feministische superheldin Wonder Woman keken raar op toen zij tijdens de maandelijkse Ladies at the Movies-vertoning in Kinepolis Hasselt een geschenkenpakket kregen met...poetsproducten en een reclame voor dieetpillen.

'Je kunt het op z’n minst ironisch en ongepast noemen dat vrouwen tijdens zo’n film een aftrekker, schuursponsje en een advertentie voor afslankingspillen onder hun neus geschoven krijgen', zegt Diana Goodwin, een van de dames die dinsdag in de zaal zat, aan deredactie.be.

'Zeker als je naar een film zit te kijken die volledig draait rond een ijzersterke vrouwelijke superheldin.'

Deze lieverdjes dus. pic.twitter.com/ODZz9wnuS9 — The Pencils of Eline (@ElineVanhooydon) 8 juni 2017

Niet alleen enkele bezoekers, ook de Vrouwenraad reageerde gedegouteerd. Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad, noemt het een miskleun. ‘Zo stereotiep, dat is echt triestig. Wat steken ze dan in een goodiebag voor mannen? Ze denken toch ook niet aan een hamer of een truweel?’

Schuursponsje

Kinepolis zelf tilt niet te zwaar aan de minirel: 'Uiteindelijk gaat het maar om enkele reacties op de sociale media. Niemand heeft ons persoonlijk gecontacteerd om te klagen over de goodie bag', klinkt het daar. 'Wij stellen dat geschenkenpakket ook maar samen op basis van wat onze sponsors aanbieden. Soms is dat eens een schuursponsje, ja of een waspoeder.'

Toch wil Kinepolis in het vervolg rekening houden met wat in het zakje wordt gestopt. 'Wij hebben er niet bij stilgestaan dat de producten wel eens fans van een feministische filmheldin voor het hoofd zou stoten.'

'Wonder Woman' is vanaf 21 juni te zien in de zalen.