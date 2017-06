Onkelinx: ‘Mayeur wordt geen schepen’

De ontslagnemende Brusselse burgemeester Yvan Mayeur keert niet terug als schepen. Dat heeft Brussels PS-kopstuk Laurette Onkelinx duidelijk gemaakt op de RTBF.

Nadat Yvan Mayeur gisterenmiddag ontslag in de nasleep van het schandaal bij Samusocial, zaten de partijen van de Brusselse meerderheid gisteravond samen om zich te beraden over de opvolging van de burgemeester. De SP.A liep boos weg uit dat overleg nadat de PS een scenario op tafel legde waarbij PS-schepen Philippe Close burgemeester zou worden, maar Yvan Mayeur zou aanblijven in het stadsbestuur als schepen.

Dat scenario is volgens Laurette Onkelinx echter nooit een optie geweest. ‘Yvan heeft zijn ontslag aangeboden als burgemeester en als lid van het schepencollege’, aldus Onkelinx vanmorgen op de RTBF-radio. ‘Op menselijk vlak was dat enorm moeilijk, maar het was de enige juiste beslissing om een einde te maken aan de ophef.’

Laurette Onkelinx: "Non, Yvan Mayeur ne sera pas échevin à Bruxelles" https://t.co/oz6tYb5Hl7 — RTBF info (@RTBFinfo) 9 juni 2017

Onkelinx begrijpt niet waar het gerucht over een terugkeer als schepen vandaan komt. ‘Het is toch evident dat hij niet terugkeert als schepen. Ik heb stilaan genoeg van alle leugens die verspreid worden op de kap van een man die al op de grond ligt’, besloot de politica.

Volgens Onkelinx was het Mayeur niet om het geld te doen en heeft hij veel werk geleverd bij daklozenorganisatie Samusocial. ‘Hij was een mandataris die over voldoende financiële middelen beschikt. Hij heeft een ethische fout begaan. Het was echt niet nodig om zich te laten betalen. Maar vergeet niet dat hij Samusocial opgericht heeft.’

Ook Open VLD-schepen Els Ampe zegt dat Mayeur in geen geval schepen zal worden. Volgens haar heeft die optie ook nooit op tafel gelegen.

Mayeur als schepen ligt niet op tafel. Nu niet. Morgen niet. Politieke vernieuwing wel. Kan het onzinverhaal stoppen #samusocial — Els Ampe (@ElsAmpe) 9 juni 2017

Dat de PS opnieuw een klap krijgt, ontkent Onkelinx niet. Over een crisis wil ze het echter niet hebben. ‘We zijn niet in crisis. Maar de partij is natuurlijk zwaar door elkaar geschud’, aldus nog Onkelinx.