Gewezen Schotse premier Salmond verliest zijn zetel

Alex Salmond, gewezen eerste minister van Schotland en de vroegere leider van de nationalistische partij SNP, is bij de parlementsverkiezingen van donderdag niet herkozen. Hij verloor zijn zetel aan de kandidaat van de Britse conservatieven.

Eerder had ook al Angus Robertson, de huidige viceleider van de partij, zijn zetel in het Lagerhuis moeten afstaan.

De SNP slaagt er niet in de monsterscore van twee jaar gelden te herhalen. In 2015 haalde de partij nog in 56 van de 59 Schotse districten de overwinning binnen, maar dat worden er dit jaar al zeker achttien minder.

'Geen nederlaag voor SNP'

De Schotse nationalisten hebben zich wel al verzekerd van de overwinning in 34 districten. Partijleidster Nicola Sturgeon weigert daarom te spreken van een verkiezingsnederlaag. 'We hebben de verkiezingen in Schotland gewonnen. We hebben hier meer zetels binnengehaald dan alle andere partijen samen', zo verklaarde ze op de BBC.

'Dit is ons op een na beste resultaat ooit. Maar we zijn inderdaad ontgoocheld dat we zetels hebben verloren. We zullen eens moeten nadenken over de reden waarom we die verloren hebben', klonk het nog.

Sturgeon stelde dat eerste minister Theresa May de grootste verliezer van deze verkiezing is. 'Zij heeft deze verkiezing uitgeroepen, hoewel dat niet nodig was. Haar resultaat vannacht is desastreus.'