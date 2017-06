Volgens voormalig F1-piloot Marc Surer is het fout om te veronderstellen dat Ferrari in Monaco teamorders heeft gebruikt. Surer is van mening dat Mercedes dit seizoen al teamorders hanteerde en niet Ferrari.

Naar aanleiding van de overwinning van Sebastian Vettel tijdens de GP van Monaco was er veel te doen over de strategische beslissingen die de Italiaanse renstal nam. Raikkonen maakte als eerste van beide Ferrari-piloten zijn pitstop, waarna Vettel uiteindelijk enkele ronden langer buiten bleef en als leider na zijn pitstop opnieuw buiten kwam en de race won.

Volgens sommigen was het een strategie die Ferrari opzettelijk hanteerde om Vettel aan de overwinning te helpen. Door anderen werd echter onmiddellijk de vergelijking gemaakt met Red Bull, waar Verstappen iets gelijkaardigs overkwam en waar veel minder op gefocust werd.

Volgens voormalig F1-piloot Marc Surer is het fout om aan te nemen dat Ferrari doelbewust teamorders zou gebruikt hebben. Surer is zelfs van mening dat Ferrari dit seizoen nog geen teamorders hanteerde, in tegenstelling tot Mercedes.

"Tot dusver dit seizoen kan je Ferrari absoluut van niets beschuldigen," vertelt Surer tegenover 'Sky'. "In tegendeel, in China zat Vettel gedurende een lange tijd vast achter Kimi. Ferrari kwam niet tussenbeide."

"Mercedes aan de andere kant gaf overduidelijk een teamorder in Bahrein, ze deden het zelfs openlijk over de boordradio."

"Ik vind de manier waarop Ferrari het doet goed. Later tijdens het jaar hebben ze nog steeds nood aan Kimi. Indien je nu al tussenbeide komt dan breek je zijn moreel."

