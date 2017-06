Het Verenigd Koninkrijk heeft stabiliteit nodig en de Conservative Party zal daarvoor zorgen. Dat heeft de Britse eerste minister Theresa May vrijdagochtend verklaard, nadat ze zelf in het district Maidenhead de zetel voor het Lagerhuis had binnengehaald.

De Conservative Party van Theresa May dreigt haar meerderheid in het Lagerhuis kwijt te spelen. Maar in haar toespraak hield de premier nog een slag om de arm, door te benadrukken dat alle stemmen nog niet geteld zijn.

Meerderheid?

‘Dit land heeft stabiliteit nodig. Als de Conservative Party de meeste stemmen en de meeste zetels binnenhaalt, dan zullen we onze rol opnemen om die stabiliteit te verzekeren’, zo klonk het. Opvallend was wel dat May daarbij sprak over ‘de meeste zetels’ en het dus niet had over een meerderheid.

May bleef voorts op de vlakte over haar eigen positie. Oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) had nauwelijks enkele minuten eerder in zijn toespraak nog aan May gevraagd om op te stappen.