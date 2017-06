‘May heeft deze verkiezingen uitgeschreven omdat ze een mandaat wilde. Maar het resultaat is een verlies van steun en een verlies van vertrouwen. Ik denk dat dit voldoende reden is om te gaan en om plaats te maken voor een regering die echt representatief is’, verklaarde Corbyn.

Volgens hem toont de uitslag aan dat de mensen zich afkeren van het besparingsbeleid van de regering-May.

Eerder had Corbyn ook al via Twitter gereageerd op de voorlopige verkiezingsuitslagen. 'Wat de einduitslag ook zal zijn, onze positieve campagne heeft de politiek ten goede veranderd', schreef hij.

Whatever the final result, our positive campaign has changed politics for the better.