May fel bekritiseerd om ‘catastrofale fout’

De Britse premier Theresa May krijgt felle kritiek te verwerken, nu haar partij volgens de exitpolls haar meerderheid dreigt te verliezen. In Britse media en op Twitter wordt ze fel onder vuur genomen door politici van de andere partijen. De Britse liberaal-democraten lieten al weten niet in een coalitieregering te willen stappen.

John McDonnell, de schaduwpremier van de Labour Party, stelt dat Theresa May een ‘catastrofale fout’ heeft gemaakt toen ze besliste om ‘snap elections’ uit te lokken, zo liet hij verstaan aan de Britse zender BBC.

Alastair Campbell, de spindoctor van de vroegere eerste minister Tony Blair, noemt het resultaat van de exitpoll ‘een afwijzing van May en de harde Brexit.’

Paul Nuttall, de leider van de rechtse eurosceptische partij UKIP, is op Twitter eveneens scherp voor de eerste minister. ‘Als de exitpolls kloppen, dan heeft Theresa May de Brexit in gevaar gebracht. Ik had van bij de start gezegd dat deze verkiezingen fout waren. Hoogmoed.’ Zijn partijgenoot Nigel Farage benadrukt dan weer dat ‘de Conservative party een leider nodig heeft die in de Brexit gelooft.’

Lib Dems sluiten regeringsdeelname uit

De Britse liberaal-democraten willen niet in een coalitieregering stappen. Dat heeft de partij duidelijk gemaakt op Twitter.

We are getting a lot of calls so just to be clear: No Coalition. No deals. — Lib Dem Press Office (@LibDemPress) June 8, 2017

Als er inderdaad een hung parliament zou komen, wordt er mogelijk naar de Lib Dems gekeken om in een coalitieregering te stappen.

Maar de partij heeft al meteen duidelijk gesteld dat ze daar geen zin in heeft. ‘We krijgen veel oproepen, dus voor alle duidelijkheid: geen coalitie, geen deals’, zo meldt de persdienst van de partij op Twitter.

De Liberal Democrats hadden bij de verkiezingen van 2015 een zware nederlaag geleden, nadat ze samen met de Conservative Party een regering hadden gevormd.

DUP, een protestantse unionistische partij uit Noord-Ierland, is wel bereid om de Tories te steunen. 'Natuurlijk willen we met hen spreken over onze wens om een regering te vormen', zegt DUP-parlementslid Jeffrey Donaldson aan het Britse persbureau PA. Bij de vorige verkiezingen had DUP acht van de achttien Noord-Ierse zetels binnengehaald.