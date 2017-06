De eerste vier van de 650 zetels in het Lagerhuis zijn donderdag naar de Labour Party gegaan. Dat meldden de Britse media in de nacht van donderdag op vrijdag. Zowel in Newcastle Central en Newcastle East als in Sunderland South en Sunderland Central wist de partij haar zetel te behouden.

De voorbije 25 jaar was het telkens Sunderland dat met de eerste officiële verkiezingsresultaten kon uitpakken, maar deze keer liet dat district zich kloppen door Newcastle.

In alle vier de districten kwam Labour als sterkste partij uit de bus. Dat is op zich geen verrassing, want zowel Sunderland als Newcastle werden als ‘safe seats’ beschouwd voor de sociaaldemocratische partij.

Trends

Analisten keken daarom meer uit naar trends in de stemming, maar die geven voorlopig nog geen grote duidelijkheid over de krachtverhoudingen tussen de Conservatieve Partij en Labour. Beide partijen boeken een duidelijke winst, maar in beide districten in Newcastle gaat Labour er duidelijk meer op vooruit dan de Tories.

In Sunderland tekent zich de omgekeerde trend af: daar gaan de Conservatieven telkens met de grootste winst lopen. Wel duidelijk is de - voorspelde - zware nederlaag van de eurosceptische partij UKIP, die telkens meer dan 10 procent verliest.

De meeste officiële resultaten worden pas na 3 uur (Belgische tijd) verwacht. Een volledig resultaat zal er wellicht pas tegen vrijdagmiddag zijn.